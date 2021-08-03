Белорусская легкоатлетка отказалась возвращаться в страну после ситуации с Тимановской

Белорусская легкоатлетка Яна Максимова заявила, что не желает возвращаться в страну после событий на Олимпиаде в Токио с её соотечественницей Кристиной Тимановской.

«После всех произошедших событий в Белоруссию возвращаться я не планирую. У меня есть маленькая дочь, я не могу рисковать. Я из тех людей, кто не может молчать. Когда жила и тренировалась в Белоруссии, меня не отпускала вся ситуация. На протяжении всего этого времени, рискуя всем, я продолжала что-то делать», — приводит слова Максимовой Фонд спортивной солидарности Белоруссии.

Она отметила, что сейчас находится в Германии и там чувствует себя в безопасности.

«Конечно, хочу продолжать свою спортивную карьеру. Все ещё верю в себя и очень хочу, чтобы мне кто-то помог в подготовке, ведь в Белоруссии у меня не было ни врача, ни массажиста», — добавила спортсменка.

Во время Игр в Токио Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м. Позднее легкоатлетка попросила помощи у МОК, заявив, что её пытаются вывезти из Токио без её согласия.

Ранее стало известно, когда легкоатлетка Тимановская прибудет в Варшаву.