Белорусская легкоатлетка отказалась возвращаться в страну после ситуации с Тимановской
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«После всех произошедших событий в Белоруссию возвращаться я не планирую. У меня есть маленькая дочь, я не могу рисковать. Я из тех людей, кто не может молчать. Когда жила и тренировалась в Белоруссии, меня не отпускала вся ситуация. На протяжении всего этого времени, рискуя всем, я продолжала что-то делать», — приводит слова Максимовой Фонд спортивной солидарности Белоруссии.
Она отметила, что сейчас находится в Германии и там чувствует себя в безопасности.
«Конечно, хочу продолжать свою спортивную карьеру. Все ещё верю в себя и очень хочу, чтобы мне кто-то помог в подготовке, ведь в Белоруссии у меня не было ни врача, ни массажиста», — добавила спортсменка.
Во время Игр в Токио Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м. Позднее легкоатлетка попросила помощи у МОК, заявив, что её пытаются вывезти из Токио без её согласия.
Ранее стало известно, когда легкоатлетка Тимановская прибудет в Варшаву.