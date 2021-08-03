Роспотребнадзор обратился в суд из-за матча за Суперкубок России по футболу в Калининграде

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Управление Роспотребнадзора по Калининградской области направило в суд два иска о нарушениях санитарно-эпидемических норм в период ограничений из-за коронавируса при проведении матча за Суперкубок по футболу между «Зенитом» и «Локомотивом».
Роспотребнадзор обратился в суд из-за матча за Суперкубок России по футболу в Калининграде
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Об этом сообщил представитель калининградского управления Роспотребнадзора, слова которого передаёт ТАСС.

По информации СМИ, управление Роспотребнадзора усмотрело нарушение противоэпидемических требований в количестве посетивших матч зрителей, число которых составило 16 388. За подобное нарушение стадион могут закрыть на срок до 90 суток, а его руководителей — оштрафовать на сумму от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» состоялся 17 июля и завершился победой петербургской команды со счётом 3:0.

Ранее «Зенит» объявил, что матч РПЛ с «Краснодаром» смогут посетить до 1000 болельщиков.

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