Пиняев ответил на вопрос о переходе в «Манчестер Юнайтед»

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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев ответил на вопрос о своём возможном переходе в английский «Манчестер Юнайтед».
Пиняев ответил на вопрос о переходе в «Манчестер Юнайтед»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Для тех, кто постоянно спрашивает про «Манчестер Юнайтед», отвечу, что до 18 лет я не могу никуда уехать. Конечно, есть желание и амбиции поиграть в Европе. Чем раньше уезжать — тем лучше. Однако я прекрасно понимаю, что в 18 лет вряд ли смогу это сделать. За эти два года всё может кардинально измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Не буду загадывать», — приводит слова Пиняева «Чемпионат».

16-летний Пиняев, являющийся воспитанником клуба «Чертаново», дважды проходил стажировку в академии МЮ.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Крыльев Советов» оценил дебют Пиняева в РПЛ.

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