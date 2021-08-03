Пиняев ответил на вопрос о переходе в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев ответил на вопрос о своём возможном переходе в английский «Манчестер Юнайтед».

«Для тех, кто постоянно спрашивает про «Манчестер Юнайтед», отвечу, что до 18 лет я не могу никуда уехать. Конечно, есть желание и амбиции поиграть в Европе. Чем раньше уезжать — тем лучше. Однако я прекрасно понимаю, что в 18 лет вряд ли смогу это сделать. За эти два года всё может кардинально измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Не буду загадывать», — приводит слова Пиняева «Чемпионат».

16-летний Пиняев, являющийся воспитанником клуба «Чертаново», дважды проходил стажировку в академии МЮ.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Крыльев Советов» оценил дебют Пиняева в РПЛ.