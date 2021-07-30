Главный тренер «Крыльев Советов» оценил дебют Пиняева в РПЛ

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал дебют нападающего команды Сергея Пиняева в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я должен сказать про дебют Сергея, но в будущем хотел бы находиться подальше от таких разговоров, чтобы они не отвлекали игрока. У Пиняева есть всё, чтобы вырасти в хорошего футболиста. Он показал, что у него есть умение играть в быстрый футбол и что его надо опасаться любому. Например, Айртону», — сказал Осинькин на пресс-конференции.

Пиняев вышел на поле в матче второго тура РПЛ с московским «Спартаком».

На 76-й минуте встречи он заменил нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

Ранее сообщалось, что гол Соболева принёс «Спартаку» победу над «Крыльями Советов» в матче второго тура РПЛ.