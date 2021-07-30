Главный тренер «Крыльев Советов» оценил дебют Пиняева в РПЛ
- РИА Новости
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«Я должен сказать про дебют Сергея, но в будущем хотел бы находиться подальше от таких разговоров, чтобы они не отвлекали игрока. У Пиняева есть всё, чтобы вырасти в хорошего футболиста. Он показал, что у него есть умение играть в быстрый футбол и что его надо опасаться любому. Например, Айртону», — сказал Осинькин на пресс-конференции.
Пиняев вышел на поле в матче второго тура РПЛ с московским «Спартаком».
На 76-й минуте встречи он заменил нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.
Ранее сообщалось, что гол Соболева принёс «Спартаку» победу над «Крыльями Советов» в матче второго тура РПЛ.