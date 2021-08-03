Головин вошёл в стартовый состав «Монако» на матч квалификации ЛЧ со «Спартой»

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Клуб французской Лиги 1 «Монако» огласил стартовый состав на матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА с пражской «Спартой».
Головин вошёл в стартовый состав «Монако» на матч квалификации ЛЧ со «Спартой»
  • globallookpress.com

С первых минут на поле «Дженерали Арены» в Праге в составе «Монако» выйдут Александр Нюбель, Аксель Дисаси, Рубен Агилар, Каю Энрике, Бенуа Бадьяшиль, Александр Головин, Орельен Чуаэми, Юссуф Фофана, Желсон Мартинш, Кевин Фолланд и Виссам Бен-Йеддер.

Матч «Спарта» — «Монако» состоится 3 августа. Начало — 20:00 мск. Ответная игра пройдёт 10 августа в Монако.

Ранее был назван возможный соперник «Спартака» в раунде плей-офф квалификации ЛЧ.

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