«Чемпионат»: футболист «Рубина» Макаров близок к переходу в «Динамо»

Полузащитник казанского «Рубина» Денис Макаров близок к переходу в московский футбольный клуб «Динамо».

Как сообщает «Чемпионат», 23-летний игрок уже попрощался с партнёрами по команде и заявил, что его переход в «Динамо» очень вероятен. Клубы же находятся на продвинутых стадиях переговоров.

Макаров выступал за «Рубин» с января 2020 года. В минувшем сезоне Макаров провёл 30 матчей, забил девять мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» стал главным претендентом на покупку футболиста «Рубина» Хвичи Кварацхелии.