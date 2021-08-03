«Чемпионат»: футболист «Рубина» Макаров близок к переходу в «Динамо»

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Полузащитник казанского «Рубина» Денис Макаров близок к переходу в московский футбольный клуб «Динамо».
«Чемпионат»: футболист «Рубина» Макаров близок к переходу в «Динамо»
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Как сообщает «Чемпионат», 23-летний игрок уже попрощался с партнёрами по команде и заявил, что его переход в «Динамо» очень вероятен. Клубы же находятся на продвинутых стадиях переговоров.

Макаров выступал за «Рубин» с января 2020 года. В минувшем сезоне Макаров провёл 30 матчей, забил девять мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» стал главным претендентом на покупку футболиста «Рубина» Хвичи Кварацхелии.

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