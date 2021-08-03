Тренер Шубенкова рассказал о травме легкоатлета на Олимпиаде

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Сергей Клевцов, личный тренер чемпиона мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова, прокомментировал травму российского легкоатлета на Олимпийских играх в Токио.
Тренер Шубенкова рассказал о травме легкоатлета на Олимпиаде
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Эта проблема с ногой у него давно. Мы лечились, пытались... Сейчас на разминке побежал — и всё... Что-то щёлкнуло. Сейчас нога во льду. Ждём. В кресле поедем в центр делать УЗИ. Ахилл вроде целый. Что щёлкнуло — непонятно. Но ему очень больно», — цитирует Клевцова «Спорт-Экспресс».

Шубенков получил травму во время разминки перед квалификационным забегом на Олимпиаде, из-за чего ему пришлось сняться с соревнований.

Ранее главный тренер сборной России Юрий Борзаковский рассказал подробности о травме Шубенкова.

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