В FIG объяснили, почему флаг ОКР оказался ниже японского при награждении на ОИ

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Вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG) Василий Титов высказался о расположении флагов Олимпийского комитета России (ОКР) и Японии на церемонии награждения по итогам вольных упражнений у женщин на Олимпийских играх в Токио.
В FIG объяснили, почему флаг ОКР оказался ниже японского при награждении на ОИ
  • Reuters

«Флаги были расположены в порядке алфавита. Всё в соответствии с регламентом и согласно порядку, установленному МОК для таких вещей. Здесь флаг располагается вертикально, внутри колонки — по алфавиту», — цитирует Титова ТАСС.

Напомним, россиянка Ангелина Мельникова и японка Маи Мураками показали одинаковые результаты в вольных упражнениях. Таким образом, обе спортсменки получили бронзовые награды.

Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко возмутилась размещением флага ОКР ниже японского на церемонии награждения.

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