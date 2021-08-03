В FIG объяснили, почему флаг ОКР оказался ниже японского при награждении на ОИ
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«Флаги были расположены в порядке алфавита. Всё в соответствии с регламентом и согласно порядку, установленному МОК для таких вещей. Здесь флаг располагается вертикально, внутри колонки — по алфавиту», — цитирует Титова ТАСС.
Напомним, россиянка Ангелина Мельникова и японка Маи Мураками показали одинаковые результаты в вольных упражнениях. Таким образом, обе спортсменки получили бронзовые награды.
Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко возмутилась размещением флага ОКР ниже японского на церемонии награждения.