Родионенко возмутилась размещением флага ОКР ниже японского на церемонии награждения
- Reuters
«Я очень возмущена после вчерашнего случая с флагами, когда знамя нашей команды повесили ниже японского. Почему сделали так? У Мураками и Мельниковой одинаковый результат, значит, я считаю, и флаги должны висеть на одном уровне», — цитирует Родионенко ТАСС.
Она также назвала проблемой организации тот факт, что не было технической возможности разместить флаги на одном уровне.
«Пусть тогда флаг хозяев Олимпиады вешают под нашим», — добавила Родионенко.
Напомним, россиянка Ангелина Мельникова и японка Маи Мураками показали одинаковые результаты в вольных упражнениях, обе спортсменки получили бронзовые награды.
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