Родионенко возмутилась размещением флага ОКР ниже японского на церемонии награждения

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о том, что флаг Олимпийского комитета России (ОКР) повесили ниже флага Японии на церемонии награждения по итогам вольных упражнений у женщин.
Родионенко возмутилась размещением флага ОКР ниже японского на церемонии награждения
  • Reuters

«Я очень возмущена после вчерашнего случая с флагами, когда знамя нашей команды повесили ниже японского. Почему сделали так? У Мураками и Мельниковой одинаковый результат, значит, я считаю, и флаги должны висеть на одном уровне», — цитирует Родионенко ТАСС.

Она также назвала проблемой организации тот факт, что не было технической возможности разместить флаги на одном уровне.

«Пусть тогда флаг хозяев Олимпиады вешают под нашим», — добавила Родионенко.

Напомним, россиянка Ангелина Мельникова и японка Маи Мураками показали одинаковые результаты в вольных упражнениях, обе спортсменки получили бронзовые награды.

Ранее Евгений Плющенко назвал Симону Байлз величайшей гимнасткой современности.

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