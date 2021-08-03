Посол Польши в Японии встретился с легкоатлеткой Тимановской
- © Instagram Кристины Тимановской
«Провёл утром хороший разговор с Кристиной Тимановской в моём офисе. У неё всё хорошо благодаря всем нам, протянувшим ей руки помощи, вопреки тем, кто не желает ей добра», — написал Милевский в Twitter.
Напомним, Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м на Олимпийских играх в Токио. Позднее легкоатлетка попросила помощи у МОК, заявив, что её пытаются вывезти из Токио без согласия.
Ранее стало известно, когда легкоатлетка Тимановская прибудет в Варшаву.