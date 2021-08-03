Британские велосипедистки столкнулись друг с другом, празднуя победу на ОИ в Токио

🚴‍♀️ В командой гонке британки побили мировой рекорд, но при праздновании что-то пошло не так. Ауч, неприятно 😬



Но действительно больно девушкам стало через пару минут, когда их результат превзошли немки 😏 pic.twitter.com/HrLwAe0MSm