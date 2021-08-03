Британские велосипедистки столкнулись друг с другом, празднуя победу на ОИ в Токио

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Велосипедистки сборной Великобритании заняли второе место в первом раунде командной гонки преследования на Олимпийских играх в Токио.
Британские велосипедистки столкнулись друг с другом, празднуя победу на ОИ в Токио
  • Reuters

Британки побили мировой рекорд в командной гонке (4:06,748) и столкнулись друг с другом, празднуя победу.

В итоге их результат превзошли немецкие велосипедистки, показав результат 4:06,166.

Ранее сообщалось, что МОК изучит жест американской легкоатлетки на пьедестале ОИ в Токио.

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