Британские велосипедистки столкнулись друг с другом, празднуя победу на ОИ в Токио
- Reuters
Британки побили мировой рекорд в командной гонке (4:06,748) и столкнулись друг с другом, празднуя победу.
🚴♀️ В командой гонке британки побили мировой рекорд, но при праздновании что-то пошло не так. Ауч, неприятно 😬— Матч ТВ (@MatchTV) August 3, 2021
Но действительно больно девушкам стало через пару минут, когда их результат превзошли немки 😏 pic.twitter.com/HrLwAe0MSm
В итоге их результат превзошли немецкие велосипедистки, показав результат 4:06,166.
Ранее сообщалось, что МОК изучит жест американской легкоатлетки на пьедестале ОИ в Токио.