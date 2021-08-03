МОК изучит жест американской легкоатлетки на пьедестале ОИ в Токио

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Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс во время пресс-конференции заявил о начале расследования жеста американской легкоатлетки Рейвен Сондерс на пьедестале летних Олимпийских игр в Токио.
МОК изучит жест американской легкоатлетки на пьедестале ОИ в Токио
  • Reuters
  • © Hannah Mckay

Выигравшая серебряную медаль на соревнованиях по толканию ядра Сондерс скрестила руки и подняла их над головой во время церемонии награждения.

Позднее легкоатлетка заявила, что продемонстрировала жест в знак солидарности с «угнетёнными людьми».

«ЛГБТ-сообщества, движения темнокожих людей и людей, которые имеют проблемы с психическим здоровьем. Я вижу вас, я здесь для вас, и я всегда с вами», — написала она на своей странице в Instagram.

Напомним, что МОК запретил преклонять колено и поднимать кулак во время Олимпийских игр в Токио. При этом организация разрешила спортсменам выражать своё мнение до начала соревнований.

Ранее МОК объяснил отсутствие минуты молчания на ОИ в годовщину бомбардировки Хиросимы.

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