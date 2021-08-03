МОК изучит жест американской легкоатлетки на пьедестале ОИ в Токио
- Reuters
- © Hannah Mckay
Выигравшая серебряную медаль на соревнованиях по толканию ядра Сондерс скрестила руки и подняла их над головой во время церемонии награждения.
Позднее легкоатлетка заявила, что продемонстрировала жест в знак солидарности с «угнетёнными людьми».
«ЛГБТ-сообщества, движения темнокожих людей и людей, которые имеют проблемы с психическим здоровьем. Я вижу вас, я здесь для вас, и я всегда с вами», — написала она на своей странице в Instagram.
Напомним, что МОК запретил преклонять колено и поднимать кулак во время Олимпийских игр в Токио. При этом организация разрешила спортсменам выражать своё мнение до начала соревнований.
Ранее МОК объяснил отсутствие минуты молчания на ОИ в годовщину бомбардировки Хиросимы.