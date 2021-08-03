МОК объяснил отсутствие минуты молчания на ОИ в день годовщины бомбардировки Хиросимы

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Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс прокомментировал отсутствие минуты молчания на летних Олимпийских играх в Токио в день годовщины бомбардировки Хиросимы.

«Мы побывали в Хиросиме перед стартом Олимпийских игр в знак уважения. Надеемся, это было понято в этом ключе. На церемонии закрытия Олимпиады будет момент памяти. Международный олимпийский комитет — спортивная организация, которая в то же время борется за мир», — заявил Адамс на пресс-конференции.

Церемония закрытия Олимпийских игр в Токио пройдёт 8 августа.

Ранее сообщалось, что МОК начал расследование по делу Тимановской.

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