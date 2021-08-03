МОК начал расследование по делу Тимановской

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил о начале расследования по ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской на летних Олимпийских играх в Токио.

«Формальное расследование инцидента с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской будет начато 3 августа. Международный олимпийский комитета ожидает отчета от Национального олимпийского комитета Белоруссии. Нам нужно разобраться во всем», — заявила Адамс на пресс-конференции.

Напомним, Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м на Олимпийских играх в Токио. Позднее легкоатлетка попросила помощи у МОК, заявив, что её пытаются вывезти из Токио без согласия.

Ранее МОК прокомментировал ситуацию с легкоатлеткой Тимановской.