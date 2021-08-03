Российские яхтсмены не смогли попасть в медальную гонку ОИ в классе 470

Российские яхтсмены Павел Созыкин и Денис Грибанов не смогли попасть в медальную гонку в классе 470 на летних Олимпийских играх в Токио.

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По итогам десяти гонок в классе 470 россияне заняли 12-е место. Лидируют в общем зачёте Мэтью Белчер и Райан Уилл из Австралии. Ранее сообщалось, что британцы выиграли золото ОИ в парусном спорте в классе 49-й.