Российские яхтсмены не смогли попасть в медальную гонку ОИ в классе 470
Российские яхтсмены Павел Созыкин и Денис Грибанов не смогли попасть в медальную гонку в классе 470 на летних Олимпийских играх в Токио.
- Gettyimages.ru
- © Carlos Barria
По итогам десяти гонок в классе 470 россияне заняли 12-е место.
Лидируют в общем зачёте Мэтью Белчер и Райан Уилл из Австралии.
Ранее сообщалось, что британцы выиграли золото ОИ в парусном спорте в классе 49-й.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube