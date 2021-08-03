Британцы выиграли золото ОИ в парусном спорте в классе 49-й
Британцы Дилан Флетчер и Стюарт Битхелл выиграли золотые медали в парусном спорте в классе 49-й на летних Олимпийских играх в Токио.
- Reuters
- © Carlos Barria
Серебряные медали завоевали Питер Бёрлинг и Блэйр Тюк из Новой Зеландии.
Бронза — у Эрика Хайля и Томаса Плёсселя из Германии.
Ранее сообщалось, что бразильянки завоевали золото ОИ в парусном спорте в классе 49-й.
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