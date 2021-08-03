Тренер сборной России по волейболу прокомментировал выход в полуфинал ОИ

Главный тренер сборной России Туомас Саммелвуо прокомментировал победу над национальной командой Канады в матче 1/4 финала мужского турнира по волейболу на летних Олимпийских играх в Токио.

«О том, что игра с канадцами начнётся в девять утра, мы узнали достаточно поздно. Благодарен волейболистам, что в такой ситуации они хорошо подготовились и решили главную задачу. Ключевым моментом встречи стала концовка второй партии, когда игроки проявили хладнокровие и терпение», — цитирует Саммелвуо пресс-служба Олимпийского комитета России.

Встреча проходила на стадионе «Ариаке Арена» в Токио и завершилась со счётом 3:0 (25:21, 30:28, 25:22).

Таким образом, российские волейболисты вышли в полуфинал олимпийского турнира, где встретятся с победителем игры между командами Бразилии и Японии.

Полуфинальные матчи состоятся 5 августа.

Ранее волейболист Кобзарь отреагировал на выход в полуфинал ОИ.