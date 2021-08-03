Байдарочницы Баранова и Степанова не вышли в финал ОИ в двойках

Россиянки Варвара Баранова и Кира Степанова не смогли выйти в финал соревнований в гребле на байдарках в двойках на дистанции 500 метров на летних Олимпийских играх в Токио.

В полуфинале россиянки заняли седьмое место с результатом 1 минута 42,069 секунды. Таким образом, Баранова и Степанова выступят в финале B за 9-16 место. Ранее сообщалось, что байдарочник Спесивцев не прошёл в финал ОИ на дистанции 1000 метров.