Байдарочницы Баранова и Степанова не вышли в финал ОИ в двойках

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Россиянки Варвара Баранова и Кира Степанова не смогли выйти в финал соревнований в гребле на байдарках в двойках на дистанции 500 метров на летних Олимпийских играх в Токио.

В полуфинале россиянки заняли седьмое место с результатом 1 минута 42,069 секунды.

Таким образом, Баранова и Степанова выступят в финале B за 9-16 место.

Ранее сообщалось, что байдарочник Спесивцев не прошёл в финал ОИ на дистанции 1000 метров.

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