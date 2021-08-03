Байдарочник Спесивцев не прошёл в финал ОИ на дистанции 1000 метров
Россиянин Максим Спесивцев не смогла пройти в финал соревнований байдарок-одиночек на дистанции 1000 метров на летних Олимпийских играх в Токио.
Россиянин во втором полуфинале занял седьмое место с результатом 3 минуты 27,372 секунды.
Таким образом, Спесивцев выступит в финале В.
Ранее сообщалось, что байдарочница Черниговская не вышла в финал ОИ на дистанции 200 метров.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube