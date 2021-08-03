В 11-й день Олимпиады в Токио будут разыграны 26 комплектов медалей
Спортивная гимнастика:
Упражнения на параллельных брусьях, мужчины (11:00 мск).
Упражнения на перекладине, мужчины (11:50 мск).
Упражнения на бревне, женщины (12:39 мск).
Лёгкая атлетика:
Прыжки в длину, женщины (4:50 мск).
Бег на 400 м с барьерами, мужчины (6:20 мск).
Прыжки с шестом, мужчины (13:20 мск).
Метание молота, женщины (14:35 мск).
Бег на 800 м, женщины (15:25 мск).
Бег на 200 м, женщины (15:50 мск).
Бокс:
Полулёгкий вес, женщины (7:05 мск).
Полусредний вес, мужчины (13:05 мск).
Гребля на байдарках и каноэ:
Одноместная байдарка, 200 м, женщины (5:37 мск).
Двухместное каноэ, 1000 м, мужчины (5:53 мск).
Одноместная байдарка, 1000 м, мужчины (6:20 мск).
Двухместная байдарка, 500 м, женщины (6:46 мск).
Велоспорт на треке:
Командная гонка преследования, женщины (11:26 мск).
Командная гонка преследования, мужчины (11:44 мск).
Прыжки в воду:
3-метровый трамплин, мужчины (9:00 мск).
Парусный спорт:
49-й, женщины (6:33 мск).
49-й, мужчины (7:33 мск).
«Финн», мужчины (8:33 мск).
«Накра», микст (9:33 мск).
Тяжёлая атлетика:
До 109 кг, мужчины (13:50 мск).
Борьба:
Греко-римская, мужчины, до 77 кг;
Греко-римская, мужчины, до 97 кг;
Вольный стиль, женщины, до 68 кг.
Летняя Олимпиада в Токио завершится 8 августа.
Ранее сообщалось, что сборная России занимает пятое место после десятого дня на Играх в Токио.