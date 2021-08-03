В 11-й день Олимпиады в Токио будут разыграны 26 комплектов медалей

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В 11-й соревновательный день летних Олимпийских игр в Токио будут разыграны 26 комплектов медалей в девяти видах спорта.

Спортивная гимнастика:

Упражнения на параллельных брусьях, мужчины (11:00 мск).

Упражнения на перекладине, мужчины (11:50 мск).

Упражнения на бревне, женщины (12:39 мск).

Лёгкая атлетика:

Прыжки в длину, женщины (4:50 мск).

Бег на 400 м с барьерами, мужчины (6:20 мск).

Прыжки с шестом, мужчины (13:20 мск).

Метание молота, женщины (14:35 мск).

Бег на 800 м, женщины (15:25 мск).

Бег на 200 м, женщины (15:50 мск).

Бокс:

Полулёгкий вес, женщины (7:05 мск).

Полусредний вес, мужчины (13:05 мск).

Гребля на байдарках и каноэ:

Одноместная байдарка, 200 м, женщины (5:37 мск).

Двухместное каноэ, 1000 м, мужчины (5:53 мск).

Одноместная байдарка, 1000 м, мужчины (6:20 мск).

Двухместная байдарка, 500 м, женщины (6:46 мск).

Велоспорт на треке:

Командная гонка преследования, женщины (11:26 мск).

Командная гонка преследования, мужчины (11:44 мск).

Прыжки в воду:

3-метровый трамплин, мужчины (9:00 мск).

Парусный спорт:

49-й, женщины (6:33 мск).

49-й, мужчины (7:33 мск).

«Финн», мужчины (8:33 мск).

«Накра», микст (9:33 мск).

Тяжёлая атлетика:

До 109 кг, мужчины (13:50 мск).

Борьба:

Греко-римская, мужчины, до 77 кг;

Греко-римская, мужчины, до 97 кг;

Вольный стиль, женщины, до 68 кг.

Летняя Олимпиада в Токио завершится 8 августа.

Ранее сообщалось, что сборная России занимает пятое место после десятого дня на Играх в Токио.

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