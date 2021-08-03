В 11-й день Олимпиады в Токио будут разыграны 26 комплектов медалей

В 11-й соревновательный день летних Олимпийских игр в Токио будут разыграны 26 комплектов медалей в девяти видах спорта.

Спортивная гимнастика: Упражнения на параллельных брусьях, мужчины (11:00 мск). Упражнения на перекладине, мужчины (11:50 мск). Упражнения на бревне, женщины (12:39 мск). Лёгкая атлетика: Прыжки в длину, женщины (4:50 мск). Бег на 400 м с барьерами, мужчины (6:20 мск). Прыжки с шестом, мужчины (13:20 мск). Метание молота, женщины (14:35 мск). Бег на 800 м, женщины (15:25 мск). Бег на 200 м, женщины (15:50 мск). Бокс: Полулёгкий вес, женщины (7:05 мск). Полусредний вес, мужчины (13:05 мск). Гребля на байдарках и каноэ: Одноместная байдарка, 200 м, женщины (5:37 мск). Двухместное каноэ, 1000 м, мужчины (5:53 мск). Одноместная байдарка, 1000 м, мужчины (6:20 мск). Двухместная байдарка, 500 м, женщины (6:46 мск). Велоспорт на треке: Командная гонка преследования, женщины (11:26 мск). Командная гонка преследования, мужчины (11:44 мск). Прыжки в воду: 3-метровый трамплин, мужчины (9:00 мск). Парусный спорт: 49-й, женщины (6:33 мск). 49-й, мужчины (7:33 мск). «Финн», мужчины (8:33 мск). «Накра», микст (9:33 мск). Тяжёлая атлетика: До 109 кг, мужчины (13:50 мск). Борьба: Греко-римская, мужчины, до 77 кг; Греко-римская, мужчины, до 97 кг; Вольный стиль, женщины, до 68 кг. Летняя Олимпиада в Токио завершится 8 августа. Ранее сообщалось, что сборная России занимает пятое место после десятого дня на Играх в Токио.