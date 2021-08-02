Матчи Арабского кубка ФИФА смогут посетить только вакцинированные от коронавируса болельщики

Организаторы Арабского кубка Международной федерации футбола (ФИФА) 2021 года в Катаре сообщили об условиях посещения матчей турнира.

Как сообщает пресс-служба оргкомитета турнира, для посещения матчей и для въезда в Катар из других стран необходимо иметь номер одобренной заявки Fan ID, после чего болельщикам необходимо будет получить физическую смарт-карту Fan ID в сервисном центре Fan ID в Катаре.

Отмечается, что вакцинация является обязательным условием посещения матчей турнира.

Арабский кубок ФИФА пройдёт с 1 по 18 декабря 2021 года. Продажа билетов на турнир стартует 3 августа.

Ранее сообщалось, что состоялась жеребьёвка Арабского кубка ФИФА в Катаре.