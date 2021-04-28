Состоялась жеребьёвка Арабского кубка ФИФА в Катаре

Состоялась жеребьёвка Арабского кубка Международной федерации футбола (ФИФА) 2021 года в Катаре.

На отборочном этапе предстоящего турнира за путёвки в основную стадию соревнований в одноматчетвых противостояниях поборются сборные:

Оман — Сомали;

Ливан — Джибути;

Иордания — Южный Судан;

Бахрейн — Кувейт;

Мавритания — Йемен;

Палестина — Коморы;

Ливия — Судан.

По итогам жеребьёвки группового этапа финальной стадии Арабского кубка ФИФА были сформированы четыре квартета:

— группа А: Катар, Ирак, Оман/Сомали, Бахрейн/Кувейт;

— группа В: Тунис, ОАЭ, Сирия, Мавритания/Йемен;

— группа С: Марокко, Саудовская Аравия, Иордания/Южный Судан, Палестина/Коморы;

— группа D: Алжир, Египет, Ливан/Джибути, Ливия/Судан.

Победители групп и сборные, занявшие вторые места, выйдут в стадию плей-офф.

Арабский кубок ФИФА пройдёт с 1 по 18 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что Джанни Инфантино поделился ожиданиями от Арабского кубка ФИФА в Катаре.