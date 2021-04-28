Состоялась жеребьёвка Арабского кубка ФИФА в Катаре

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Состоялась жеребьёвка Арабского кубка Международной федерации футбола (ФИФА) 2021 года в Катаре.
Состоялась жеребьёвка Арабского кубка ФИФА в Катаре

    На отборочном этапе предстоящего турнира за путёвки в основную стадию соревнований в одноматчетвых противостояниях поборются сборные:

    Оман — Сомали;
    Ливан — Джибути;
    Иордания — Южный Судан;
    Бахрейн — Кувейт;
    Мавритания — Йемен;
    Палестина — Коморы;
    Ливия — Судан.

    По итогам жеребьёвки группового этапа финальной стадии Арабского кубка ФИФА были сформированы четыре квартета:

    — группа А: Катар, Ирак, Оман/Сомали, Бахрейн/Кувейт;
    — группа В: Тунис, ОАЭ, Сирия, Мавритания/Йемен;
    — группа С: Марокко, Саудовская Аравия, Иордания/Южный Судан, Палестина/Коморы;
    — группа D: Алжир, Египет, Ливан/Джибути, Ливия/Судан.

    Победители групп и сборные, занявшие вторые места, выйдут в стадию плей-офф.

    Арабский кубок ФИФА пройдёт с 1 по 18 декабря 2021 года.

    Ранее сообщалось, что Джанни Инфантино поделился ожиданиями от Арабского кубка ФИФА в Катаре.

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