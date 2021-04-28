Состоялась жеребьёвка Арабского кубка ФИФА в Катаре
На отборочном этапе предстоящего турнира за путёвки в основную стадию соревнований в одноматчетвых противостояниях поборются сборные:
Оман — Сомали;
Ливан — Джибути;
Иордания — Южный Судан;
Бахрейн — Кувейт;
Мавритания — Йемен;
Палестина — Коморы;
Ливия — Судан.
По итогам жеребьёвки группового этапа финальной стадии Арабского кубка ФИФА были сформированы четыре квартета:
— группа А: Катар, Ирак, Оман/Сомали, Бахрейн/Кувейт;
— группа В: Тунис, ОАЭ, Сирия, Мавритания/Йемен;
— группа С: Марокко, Саудовская Аравия, Иордания/Южный Судан, Палестина/Коморы;
— группа D: Алжир, Египет, Ливан/Джибути, Ливия/Судан.
Победители групп и сборные, занявшие вторые места, выйдут в стадию плей-офф.
Арабский кубок ФИФА пройдёт с 1 по 18 декабря 2021 года.
Ранее сообщалось, что Джанни Инфантино поделился ожиданиями от Арабского кубка ФИФА в Катаре.