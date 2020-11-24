Инфантино поделился ожиданиями от Арабского кубка ФИФА в Катаре

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поделился ожиданиями от Арабского кубка ФИФА, который пройдёт в Катаре в декабре.

«Мы очень рады, что 22 команды, представляющие арабский мир, согласились принять участие в турнире, и мы с нетерпением ждём, когда лучшие сборные региона соберутся в Катаре, чтобы определить чемпиона», — приводит слова Инфантино пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира 2022 года.

Он отметил, что предстоящий турнир позволит почувствовать эмоции и усилит ожидание приближающегося чемпионата мира.

Арабский кубок ФИФА пройдёт с 1 по 18 декабря 2020 года. В нём примут участие сборные Катара, Бахрейна, Ирака, Иордании, Кувейта, Ливана, Омана, Палестины, Саудовской Аравии, Сирии, ОАЭ, Йемена, Алжира, Джибути, Египта, Коморских островов, Ливии, Мавритании, Марокко, Сомали, Судана и Туниса.

Ранее сообщалось, что Инфантино остался доволен готовностью Катара к ЧМ-2022.