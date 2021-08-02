Прыгунья с шестом Сидорова: кто мог подумать, что 4,55 м хватит для выхода в финал ОИ

Чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова поделилась впечатлениями от выхода в финал летних Олимпийских игр в Токио.

«Я очень проголодалась. Думала об этом, когда начала разминаться. Столько мыслей было, пока ждала. Слишком много времени была пауза. Старалась не сидеть на месте, быть в тонусе, потому что соревнования могли начаться в любой момент. Это сложно. Я сидела и смотрела. У меня не было слов. Я не верила, что это происходит с нами. Рада, что соревнования остановили и перенесли. Иначе это был бы конец», — приводит слова Сидоровой «Матч ТВ».

Она отметила, что надеялась, что квалификационные соревнования не возобновят из-за дождя.

«Было бы очень глупо так закончить. После такой нервотрёпки рада, что смогла прыгнуть с первой попытки. Хотелось бы, чтобы в финале было меньше народу. Сейчас было сложно прыгать, все устали и рады остановке. В финале подъём высот будет жёстким и не должно всё затянуться. Кто мог подумать, что 4,55 хватит для выхода в финал», — добавила россиянка.

Сидорова, как и другие 15 участниц финала, в квалификации, которая была на час приостановлена из-за ливня, показала результат 4,55 м. Финал состоится 5 августа.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев раскритиковал уровень организации Олимпиады в Токио.