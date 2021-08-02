Матыцин поздравил Каменского с серебром ОИ в стрельбе из винтовки из трёх положений

Министр спорта России Олег Матыцин поздравил россиянина Сергея Каменского с завоеванием серебряной медали летних Олимпийских игр в Токио на турнире по стрельбе из винтовки с 50 м из трёх положений.

«Поздравляю Сергея Каменского со второй медалью, завоёванной на Играх в Токио! Наш спортсмен был серебряным призёром в этой дисциплине на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и спустя пять лет снова подтвердил, что входит в тройку сильнейших в мире. Сергей был лидером соревнований по итогам квалификации и в финале уступил в упорной борьбе только китайскому спортсмену. Российские стрелки завоевали на Олимпийских играх в Токио восемь медалей: две золотые, четыре серебряные и две бронзовые. Поздравляю наших спортсменов, тренеров и Стрелковый союз России с таким удачным выступлением на Олимпиаде», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

В финале россиянин набрал 464,2 очка и занял второе место.

Золотую медаль выиграл Чжан Чанхун из Китая с результатом 466,00.

На Олимпийских играх в Токио Каменский также завоевал бронзовую медаль в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 м в миксте вместе с Юлией Каримовой.

Ранее сообщалось, что Каменский завоевал серебро ОИ в стрельбе из винтовки из трёх положений.