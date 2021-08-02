Тренер Рылова: понимал, что в эмоциональном плане мы будем пустеть на Олимпиаде

Андрей Шишин, личный тренер двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова, оценил выступление итальянца Томаса Чеккона, который с четвёртым временем отобрался в финал стометровки на спине на Олимпийских играх в Токио и после этого выиграл серебряную медаль в эстафете.

«Так после этого всё для Чеккона и закончилось. Он в личном финале быстро не проплыл, в комбинированной эстафете тоже не проплыл. Реализовался в первый день, а потом всё пошло в плане результата достаточно поверхностно. Политика же нашей команды, а это подразумевает работу не только тренеров, но и всего персонала, направлена на максимализм. Если Райан Мёрфи в любом состоянии плавает стометровку за 52,2 секунды, то пусть хоть всю жизнь так плавает. А у меня Рылов проплывет один раз за 51,9, но именно в тот день, в который надо. Пусть даже потом он будет «пустой».

Я вообще считаю, что наша сборная, наши тренеры превосходят любого иностранного специалиста. Поверьте, я знаю, о чём говорю: когда появилась появилась возможность работать в системе ISL, постоянно наблюдал, постоянно сравнивал. И если вопрос «Почему не дотерпел Рылов?» рассматривать как камень в мой огород, отвечу прямо: потому что я здесь ошибся. Задолго до начала Игр понимал, что в эмоциональном плане мы будем пустеть на Олимпиаде гораздо быстрее, чем на любых других соревнованиях, но то, что нас будут закрывать с COVID-19, что будут мурыжить по пять часов по прилёте, просчитать не сумел. Поэтому, идя по краю, в конце мы чуть-чуть ошиблись. Но сравнивать нас с иностранцами точно не стоит», — сказал Шишин в интервью RT.

Ранее он признался, сколько у него уходило времени на то, чтобы добраться до Олимпийской деревни.