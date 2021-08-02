Шишин признался, сколько у него уходило времени на то, чтобы добраться до Олимпийской деревни

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Андрей Шишин, личный тренер двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова, рассказал о карантине на летних Олимпийских играх в Токио.
Шишин признался, сколько у него уходило времени на то, чтобы добраться до Олимпийской деревни
  • Reuters

«Так и сидели. Он в деревне, я снаружи, в специальной карантинной гостинице — и тоже в полной изоляции. Здесь, в Японии, логистика была очень грустная. Я бы сказал, гораздо грустнее, чем в Бразилии. Например, чтобы добраться до Олимпийской деревни, подготовить спортсмена к заплыву, побрить его, сделать упражнения на суше или просто зайти в олимпийскую столовую и поесть, на это в один конец мне требовалось около двух часов (и это при удачном раскладе). А когда автобусы поехали на открытие Олимпиады, был вообще завал. Мы сутки не могли уехать из одной точки в другую. Повезло, что подключилось руководство Всероссийской федерации плавания и в последние дни соревнований обеспечили мне личное такси», — сказал Шишин в интервью RT.

Тренер ответил на вопрос, будет ли у них возможность выйти в Токио за пределы карантинной зоны.

«Уже нет. В три часа ночи у нас такси, в восемь утра понедельника вылет в Москву. Летим прямым рейсом (разговор состоялся накануне)», — сказал он.

Ранее он рассказал об особенностях подготовки Рылова на Играх в Токио.

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