Тренер Рылова рассказал об особенностях подготовки спортсмена на Играх в Токио

Андрей Шишин, личный тренер двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова, рассказал, как он отнёсся к результату своего подопечного на стометровке на летних Олимпийских играх в Токио.

«Конечно, отнёсся хорошо, хотя Евгений проплыл чуть хуже своего личного рекорда. Мы шли по сценарию подготовки 200 м, но когда скорость начала убывать, я видел, что Женька сильно занервничал: он очень хотел закрыть две дистанции. Я стал очень сильно «сужать» спортсмена, убирать нагрузку. Для спринта это в самый раз, появляется свежесть, я видел, как прямо на глазах у Рылова начала набираться скорость. Он летел, летел, набирал, набирал. После полуфинала на стометровке мы очень хорошо «положили» его на воду, и по своему внутреннему состоянию он в финале просто звенел.

А вот на дистанции 200 м функциональное состояние при «сужении» начинает гаситься. Я создавал этот контраст совершенно осознанно, чтобы максимально помочь спортсмену, но сам Евгений ожидал от двухсотметровой дистанции большего. Отсюда его недовольство после финиша. Ещё ведь была двухсотметровая дистанция вольным стилем, где Женя из кожи вылез, превысил свой рекорд на полторы секунды и тем самым помог парням в эстафете.

Но сильное «сужение» и такое количество двухсоток аукнулись нам в заключительный день в комбинированной эстафете. Результат получился очень скромным, и, получается, что мы с Рыловым действительно подвели таких серьёзных ребят, как Антон Чупков, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, которые реально заслуживали в Токио медали, а вместо этого прокатились по четвёртым местам», — сказал Шишин в интервью RT.

Ранее он рассказал, задели ли Рылова слова Мёрфи.