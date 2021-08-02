Шишин рассказал, задели ли Рылова слова Мёрфи

Короткая ссылка
Личный тренер двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова Андрей Шишин рассказал, задели ли его подопечного слова американского пловца Райана Мёрфи после победного заплыва на летних Олимпийских играх в Токио.
Шишин рассказал, задели ли Рылова слова Мёрфи
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Вообще никак не задели. Скорее наша победа задела самого Райана.

Американцы годами плавают с одним и тем же результатом и радуются. Мы можем плавать медленнее, но при этом ставим перед собой задачу оказаться в нужной нам точке в нужное время и с более высоким результатом. В этом, наверное, и заключается профессионализм тренера и спортсмена. Но это вызывает сильное раздражение соперников, и поэтому они ищут внешние причины. А причины надо искать в другом. У тех же американцев всегда был в руках потрясающий «материал». Если из этого материала не всегда удаётся слепить недосягаемый для других результат, наверное, стоит задуматься о своём профессионализме, а не жаловаться на российских спортсменов», — сказал Шишин в интервью RT.

Ранее Мёрфи объяснил свои слова о допинге после победного заплыва Рылова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить