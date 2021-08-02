Шишин рассказал, задели ли Рылова слова Мёрфи

Личный тренер двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова Андрей Шишин рассказал, задели ли его подопечного слова американского пловца Райана Мёрфи после победного заплыва на летних Олимпийских играх в Токио.

«Вообще никак не задели. Скорее наша победа задела самого Райана.

Американцы годами плавают с одним и тем же результатом и радуются. Мы можем плавать медленнее, но при этом ставим перед собой задачу оказаться в нужной нам точке в нужное время и с более высоким результатом. В этом, наверное, и заключается профессионализм тренера и спортсмена. Но это вызывает сильное раздражение соперников, и поэтому они ищут внешние причины. А причины надо искать в другом. У тех же американцев всегда был в руках потрясающий «материал». Если из этого материала не всегда удаётся слепить недосягаемый для других результат, наверное, стоит задуматься о своём профессионализме, а не жаловаться на российских спортсменов», — сказал Шишин в интервью RT.

Ранее Мёрфи объяснил свои слова о допинге после победного заплыва Рылова.