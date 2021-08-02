Шишин рассказал, задели ли Рылова слова Мёрфи
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«Вообще никак не задели. Скорее наша победа задела самого Райана.
Американцы годами плавают с одним и тем же результатом и радуются. Мы можем плавать медленнее, но при этом ставим перед собой задачу оказаться в нужной нам точке в нужное время и с более высоким результатом. В этом, наверное, и заключается профессионализм тренера и спортсмена. Но это вызывает сильное раздражение соперников, и поэтому они ищут внешние причины. А причины надо искать в другом. У тех же американцев всегда был в руках потрясающий «материал». Если из этого материала не всегда удаётся слепить недосягаемый для других результат, наверное, стоит задуматься о своём профессионализме, а не жаловаться на российских спортсменов», — сказал Шишин в интервью RT.
Ранее Мёрфи объяснил свои слова о допинге после победного заплыва Рылова.