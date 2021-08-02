Пловчиха Ефимова высказалась о своём результате на Олимпиаде в Токио

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Евгения Ефимова поделилась мнением о своём выступлении на Олимпийских играх в Токио.

«Финал утром — это очень тяжело для организма. До этого нам не давали возможности проявить себя. Посмотри, все плывут очень медленно, очень мало рекордов мира было установлено. Все в одинаковых условиях, нечего жаловаться. Кто проснулся, тот и победил», — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

По её мнению, она эмоционально выгорела, так как слишком много готовилась и была проделана колоссальная работа. Она также считает, что могла выступить лучше, если бы Игры прошли в 2020 году, но коронавирус помешал этому.

«Становится немного обидно за тех людей, которые пишут статьи. Я пятая в мире по скорости. Это что, так хреновенько? Иностранцы, мои друзья, были так горды тем, что я поехала на Игры. А вот большинство наших высказывалось о том, чтобы я заканчивала со спортом», — добавила Ефимова.

Ефимова на Олимпиаде в Токио осталась без медалей. На дистанции 200 м брассом она заняла пятое место.

Ранее Ефимова поддержала Евгению Чикунову после выступления на ОИ в Токио.