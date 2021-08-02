Губерниев высмеял слова американской пловчихи Кинг о российских спортсменах

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на слова американской пловчихи Лилли Кинг о российских спортсменах на Олимпийских играх в Токио.

«Что-то лузеры Олимпиады в Токио опять квакают», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Напомним, что российские спортсмены на ОИ в Токио завоевали 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых медалей.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под своим флагом, но при этом у них будет возможность наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны. На Играх в Токио россияне представляют сборную Олимпийского комитета России.

Ранее американская пловчиха выразила мнение, что Россию нельзя было допускать на Олимпийские игры.