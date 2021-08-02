В десятый день ОИ в Токио будут разыграны 22 комплекта медалей
Медали будут разыгрываться в следующих дисциплинах:
Лёгкая атлетика
Прыжки в длину, мужчины (4:20 мск).
100 м с барьерами, женщины (5:50).
Метание диска, женщины (14:00).
3000 м с препятствиями, мужчины (15:15).
5000 м, женщины (15:40).
Бадминтон
Пары, женщины. 7:00 — матч за бронзу, 7:50 — финал.
Мужчины. 14:00 — матч за бронзу, 14:50 — финал.
Пулевая стрельба
Пистолет, скоростная стрельба, 25 м, мужчины (8:30). От России выступит Леонид Екимов.
Винтовка, три положения, 50 м, мужчины (10:50). Российский участник: Сергей Каменский.
Парусный спорт
49-й класс FX, женщины (8:33).
49-й класс, мужчины (9:33).
Тяжёлая атлетика
До 87 кг, женщины (9:50).
Свыше 87 кг, женщины (13:50).
Конный спорт
Троеборье, команды (11:00).
Троеборье (14:45). Выступят россияне Андрей Митин и Михаил Настенко.
Спортивная гимнастика
Кольца, мужчины (11:00). Российский участник: Денис Аблязин.
Вольные упражнения, женщины (11:57). Российские участницы: Ангелина Мельникова и Виктория Листунова.
Опорный прыжок, мужчины (12:51). Выступят россияне Никита Нагорный и Денис Аблязин.
Велотрек
Командный спринт, женщины (12:06). Участвуют россиянки Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова.
Греко-римская борьба
До 60 кг, мужчины (13:30).
До 130 кг, мужчины (13:30).
Вольная борьба
До 76 кг, женщины (14:55).
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.
Ранее американская пловчиха заявила, что Россию нельзя было допускать на Олимпийские игры.