В десятый день ОИ в Токио будут разыграны 22 комплекта медалей

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В десятый соревновательный день на летней Олимпиаде в Токио будут разыграны 22 комплекта медалей в десяти видах спорта.

Медали будут разыгрываться в следующих дисциплинах:

Лёгкая атлетика

Прыжки в длину, мужчины (4:20 мск).

100 м с барьерами, женщины (5:50).

Метание диска, женщины (14:00).

3000 м с препятствиями, мужчины (15:15).

5000 м, женщины (15:40).

Бадминтон

Пары, женщины. 7:00 — матч за бронзу, 7:50 — финал.

Мужчины. 14:00 — матч за бронзу, 14:50 — финал.

Пулевая стрельба

Пистолет, скоростная стрельба, 25 м, мужчины (8:30). От России выступит Леонид Екимов.

Винтовка, три положения, 50 м, мужчины (10:50). Российский участник: Сергей Каменский.

Парусный спорт

49-й класс FX, женщины (8:33).

49-й класс, мужчины (9:33).

Тяжёлая атлетика

До 87 кг, женщины (9:50).

Свыше 87 кг, женщины (13:50).

Конный спорт

Троеборье, команды (11:00).

Троеборье (14:45). Выступят россияне Андрей Митин и Михаил Настенко. 

Спортивная гимнастика

Кольца, мужчины (11:00). Российский участник: Денис Аблязин.

Вольные упражнения, женщины (11:57). Российские участницы: Ангелина Мельникова и Виктория Листунова.

Опорный прыжок, мужчины (12:51). Выступят россияне Никита Нагорный и Денис Аблязин.

Велотрек

Командный спринт, женщины (12:06). Участвуют россиянки Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова.

Греко-римская борьба

До 60 кг, мужчины (13:30).

До 130 кг, мужчины (13:30).

Вольная борьба

До 76 кг, женщины (14:55).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Ранее американская пловчиха заявила, что Россию нельзя было допускать на Олимпийские игры.

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