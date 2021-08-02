В десятый день ОИ в Токио будут разыграны 22 комплекта медалей

В десятый соревновательный день на летней Олимпиаде в Токио будут разыграны 22 комплекта медалей в десяти видах спорта.

Медали будут разыгрываться в следующих дисциплинах: Лёгкая атлетика Прыжки в длину, мужчины (4:20 мск). 100 м с барьерами, женщины (5:50). Метание диска, женщины (14:00). 3000 м с препятствиями, мужчины (15:15). 5000 м, женщины (15:40). Бадминтон Пары, женщины. 7:00 — матч за бронзу, 7:50 — финал. Мужчины. 14:00 — матч за бронзу, 14:50 — финал. Пулевая стрельба Пистолет, скоростная стрельба, 25 м, мужчины (8:30). От России выступит Леонид Екимов. Винтовка, три положения, 50 м, мужчины (10:50). Российский участник: Сергей Каменский. Парусный спорт 49-й класс FX, женщины (8:33). 49-й класс, мужчины (9:33). Тяжёлая атлетика До 87 кг, женщины (9:50). Свыше 87 кг, женщины (13:50). Конный спорт Троеборье, команды (11:00). Троеборье (14:45). Выступят россияне Андрей Митин и Михаил Настенко. Спортивная гимнастика Кольца, мужчины (11:00). Российский участник: Денис Аблязин. Вольные упражнения, женщины (11:57). Российские участницы: Ангелина Мельникова и Виктория Листунова. Опорный прыжок, мужчины (12:51). Выступят россияне Никита Нагорный и Денис Аблязин. Велотрек Командный спринт, женщины (12:06). Участвуют россиянки Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова. Греко-римская борьба До 60 кг, мужчины (13:30). До 130 кг, мужчины (13:30). Вольная борьба До 76 кг, женщины (14:55). Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа. Ранее американская пловчиха заявила, что Россию нельзя было допускать на Олимпийские игры.