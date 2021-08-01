Хачанов заявил, то крики протестующих мешали ему играть в финале ОИ

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Россиянин Карен Хачанов заявил, что крики протестующих против Игр японцев мешали ему во время финального матча мужского олимпийского теннисного турнира с немцем Александром Зверевым.
Хачанов заявил, то крики протестующих мешали ему играть в финале ОИ
  • Reuters

«Конечно, я прекрасно слышал крики за пределами стадиона. Просил что-то предпринять, но ничего не сделать тут. Мы привыкли играть на переполненных стадионах. Но когда тихо, как здесь, то ты слышишь каждый звук. Но что поделать», — приводит слова Хачанова ТАСС.

Протестующие собрались возле главной теннисной арены Игр в Токио и скандировали: «Остановите Олимпиаду!» Их акция завершилась к концу первого сета.

Ранее сообщалось, что Хачанов проиграл Звереву в финале и стал серебряным призёром Олимпиады.

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