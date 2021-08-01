В Госдуме отреагировали на слова главы USADA о российских спортсменах

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал слова генерального директора Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта по поводу участия российских спортсменов на Играх в Токио и борьбы с допингом.

«Тайгарт известен своими антироссийскими взглядами. Наши спортсмены не дают ему покоя. Когда проблемы возникают у американских спортсменов, то он тихонечко молчит и начинает придумывать разные терапевтические исключения», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

По мнению депутата, Тайгарту следует заняться наведением порядка в американских лигах, так как в США используют препараты, которые запрещены во всём мире.

«Обнародование результатов тестов — прерогатива WADA. Если оно сочтёт нужным, то результаты будут обнародованы. Это будет сделано точно не по призыву американских антидопинговых агентств», — заявил Свищёв.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под своим флагом, но при этом у них будет возможность наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны. На Играх в Токио россияне представляют сборную Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее сообщалось, что в МОК обсудят заявление главы USADA в адрес российских спортсменов.