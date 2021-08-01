Глава ОКР считает, что причиной нападок на российских спортсменов стали их результаты на Олимпиаде

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на слова генерального директора Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта по поводу участия российских спортсменов на Играх в Токио.

«Причина нападок абсолютно очевидна — успешное выступление наших спортсменов на этих Олимпийских играх. Большинство спикеров на эту тему предполагали, что без допинга наши спортсмены не могут выступать, а наши спортсмены своими результатами доказали обратное. Это лучший ответ на нападки», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Он отметит, что российские спортсмены не позволяют себе подобных комментариев в адрес соперников.

«То, что наши спортсмены такие комментарии не отпускают, — это повод для нашей гордости, потому что уровень наших спортсменов выше», — добавил глава ОКР.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под своим флагом, но при этом у них будет возможность наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны. На Играх в Токио россияне представляют сборную Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее сообщалось, что в МОК обсудят заявление главы USADA в адрес российских спортсменов.