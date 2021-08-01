Глава ОКР считает, что причиной нападок на российских спортсменов стали их результаты на Олимпиаде

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на слова генерального директора Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта по поводу участия российских спортсменов на Играх в Токио.
Глава ОКР считает, что причиной нападок на российских спортсменов стали их результаты на Олимпиаде
  • РИА Новости

«Причина нападок абсолютно очевидна — успешное выступление наших спортсменов на этих Олимпийских играх. Большинство спикеров на эту тему предполагали, что без допинга наши спортсмены не могут выступать, а наши спортсмены своими результатами доказали обратное. Это лучший ответ на нападки», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Он отметит, что российские спортсмены не позволяют себе подобных комментариев в адрес соперников.

«То, что наши спортсмены такие комментарии не отпускают, — это повод для нашей гордости, потому что уровень наших спортсменов выше», — добавил глава ОКР.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под своим флагом, но при этом у них будет возможность наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны. На Играх в Токио россияне представляют сборную Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее сообщалось, что в МОК обсудят заявление главы USADA в адрес российских спортсменов.

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