Сальников высказался о выступлении российских пловцов на Олимпиаде

Короткая ссылка
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников поделился мнением по поводу выступления российских пловцов на Олимпийских играх в Токио.
Сальников высказался о выступлении российских пловцов на Олимпиаде
  • © REUTERS/Antonio Bronic

По его мнению, из-за эпидемии коронавирусной инфекции спортсменам было достаточно тяжело на этих Играх.

«Мы понесли потери как на чемпионате Европы в Будапеште, так и здесь: Илья Бородин не доехал, Дарья Устинова тоже болела. Всё это повлияло. Неудачной Олимпиаду назвать нельзя. Хотя могли лучше. Четыре — твёрдая оценка», — цитирует Сальникова ТАСС.

Отечественные пловцы в Токио завоевали пять медалей: два золота, два серебра и одну бронзу. Россия заняла пятое место в зачёте соревнований по плаванию. Национальную команду опередили сборные США, Австралии, Великобритании и Китая. 

Ранее тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик и комментатор Дмитрий Губерниев повздорили по поводу выступления российских пловцов на ОИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить