Сальников высказался о выступлении российских пловцов на Олимпиаде

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников поделился мнением по поводу выступления российских пловцов на Олимпийских играх в Токио.

По его мнению, из-за эпидемии коронавирусной инфекции спортсменам было достаточно тяжело на этих Играх.

«Мы понесли потери как на чемпионате Европы в Будапеште, так и здесь: Илья Бородин не доехал, Дарья Устинова тоже болела. Всё это повлияло. Неудачной Олимпиаду назвать нельзя. Хотя могли лучше. Четыре — твёрдая оценка», — цитирует Сальникова ТАСС.

Отечественные пловцы в Токио завоевали пять медалей: два золота, два серебра и одну бронзу. Россия заняла пятое место в зачёте соревнований по плаванию. Национальную команду опередили сборные США, Австралии, Великобритании и Китая.

Ранее тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик и комментатор Дмитрий Губерниев повздорили по поводу выступления российских пловцов на ОИ.