Чепик и Губерниев повздорили по поводу выступления российских пловцов на ОИ

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Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик и комментатор Дмитрий Губерниев на повышенных тонах обсудили выступление команды на Олимпийских играх в Токио.
Чепик и Губерниев повздорили по поводу выступления российских пловцов на ОИ
  • © REUTERS / Antonio Bronic

Как сообщает Sport24, во время общения специалиста с журналистами Чепик заявил, что национальная команда отлично выступила на Играх, а Губерниев выразил несогласие по этому поводу.

Специалист попросил комментатора перестать говорить негативные вещи в эфире, если он действительно переживает за команду, а Губерниев ответил, что говорит далеко не всё, что думает.

«У нашей команды был потенциал повторить результат Игр 1992 года в Барселоне. Команда выступила успешно, по сравнению с тем, что было раньше. Но сейчас вы просто заткнули дырки двумя людьми — Рыловым и Колесниковым. Вы с этой командой проиграли всё, что можно», — заявил Губерниев.

Чепик в ответ сказал, что Губерниев занимается только «озвучкой, а в методике ничего не понимает». Комментатор же парировал, что не является звукорежиссёром, и подчеркнул, что Чепик ответственен за результат.

Россияне в Токио завоевали пять медалей — два золота, два серебра и одну бронзу. Россия заняла пятое место в зачёте соревнований по плаванию. Национальную команду опередили США, Австралия, Великобритания и Китай. 

Ранее пловчиха Евгения Чикунова заявила, что испытывает гордость за российскую команду.

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