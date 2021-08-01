Пловчиха Чикунова заявила, что испытывает гордость за российскую команду

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Российская пловчиха Евгения Чикунова поделилась эмоциями после комбинированной эстафеты на дистанции 4 х 100 м на летних Олимпийских играх в Токио.
Пловчиха Чикунова заявила, что испытывает гордость за российскую команду
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«В эстафете все девчонки проплыли на максимуме. Испытываю гордость за нашу команду! Ещё хочу поблагодарить всех, кто меня вчера поддержал, кто нашёл время написать тёплые слова. Это очень важно для меня», — приводит слова Чикуновой пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Российская команда в составе Чикуновой, Марии Каменевой, Светланы Чимровой и Арины Сурковой стала седьмой. Победу одержали австралийки.

Ранее Дмитрий Губерниев возмутился словами Сергея Чепика о результатах российских пловцов на ОИ.

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