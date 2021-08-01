Пловчиха Чикунова заявила, что испытывает гордость за российскую команду
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«В эстафете все девчонки проплыли на максимуме. Испытываю гордость за нашу команду! Ещё хочу поблагодарить всех, кто меня вчера поддержал, кто нашёл время написать тёплые слова. Это очень важно для меня», — приводит слова Чикуновой пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).
Российская команда в составе Чикуновой, Марии Каменевой, Светланы Чимровой и Арины Сурковой стала седьмой. Победу одержали австралийки.
Ранее Дмитрий Губерниев возмутился словами Сергея Чепика о результатах российских пловцов на ОИ.