Березуцкий: больше ничьей в матче с «Локомотивом» ЦСКА не заслужил
«Допустили ненужные ошибки, которые можно было не допускать, хотя если говорить объективно, больше ничьей мы сегодня не заслужили», — приводит слова Березуцкого «Матч ТВ».
По его мнению, армейцы великолепно проявили себя в конце второго тайма, а также он назвал самоотдачу главным положительным моментом в игре команды.
«Локомотив» на «ВЭБ Арене» в Москве обыграл ЦСКА со счётом 2:1.
Ранее тренер железнодорожников Марко Николич заявил, что в матче с ЦСКА «Локомотив» ответил на слухи.