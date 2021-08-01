Березуцкий: больше ничьей в матче с «Локомотивом» ЦСКА не заслужил

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Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил причины поражения от столичного «Локомотива» в матче второго тура Российской премьер-лиги.

«Допустили ненужные ошибки, которые можно было не допускать, хотя если говорить объективно, больше ничьей мы сегодня не заслужили», — приводит слова Березуцкого  «Матч ТВ».

По его мнению, армейцы великолепно проявили себя в конце второго тайма, а также он назвал самоотдачу главным положительным моментом в игре команды.

«Локомотив» на «ВЭБ Арене» в Москве обыграл ЦСКА со счётом 2:1.

Ранее тренер железнодорожников Марко Николич заявил, что в матче с ЦСКА «Локомотив» ответил на слухи.

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