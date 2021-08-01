Николич: в матче с ЦСКА «Локомотив» ответил на слухи

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич после победы над столичным ЦСКА в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ответил на вопрос о ситуации в команде.

«На слухи мы ответили. У нас есть команда, мы вместе, доволен этим. Я был эмоциональнее обычного, потому что переживал моменты. Очень хотелось, чтобы у команды получилось. Ребята заслужили», — приводит слова Николича Sport24.

«Локомотив» обыграл ЦСКА со счётом 2:1.

По информации СМИ, что в скором времени полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк, а также ряд ключевых футболистов команды покинут ряды железнодорожников.

Ранее Рифат Жемалетдинов заявил, что «Локомотив» не ожидал, что ЦСКА будет играть вторым номером.