Жемалетдинов: «Локомотив» не ожидал, что ЦСКА будет играть вторым номером

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Полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов прокомментировал победу над столичным ЦСКА в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Честно, было неожиданно, что они будут вторым номером играть. Думал, будет открытая игра, туда-обратно. И мы вышли и не ожидали. Но потом приняли эту позицию и начали мяч контролировать», — сказал Жемалетдинов в эфире «Матч Премьер».

«Локомотив» на «ВЭБ Арене» в Москве обыграл ЦСКА со счётом 2:1. Жемалетдинов стал автором победного гола.

Ранее Дмитрий Тарасов подтвердил, что «Локомотив» намерен избавиться от ряда футболистов.

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