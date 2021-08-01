Тарасов подтвердил, что «Локомотив» намерен избавиться от ряда футболистов

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Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов подтвердил, что железнодорожники намерены расстаться с лидерами команды.

«Как прочитал новости в прессе, то сразу позвонил Антону Миранчуку. Он мне подтвердил, что это правда. В клубе устраивают распродажу. Меня это обидело. Я не понимаю, для чего это делается. Так избавляться от лидеров? Надо находиться внутри клуба, чтобы понимать, что происходит. Сложно сказать, сложно прокомментировать. Время покажет. Если будет результат, то все скажут, что было всё сделано правильно», — заявил Тарасов в эфире «Матч Премьер».

После двух стартовых матчей нового сезона Российской премьер-лиги в активе «Локомотива» шесть очков.

Ранее Смолов высказался о своём возможном уходе из «Локомотива».

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