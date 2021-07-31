Смолов высказался о своём возможном уходе из «Локомотива»

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Форвард московского «Локомотива» Фёдор Смолов отреагировал на слухи о том, что он может покинуть клуб.
Смолов высказался о своём возможном уходе из «Локомотива»
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«Понятно ли мне, что происходит в команде? Да, мне понятно. Говорят, что я ухожу? А кто говорит? Нобель? Вот у него и спросите. Уход Крыховяка? Ещё никто не ушёл», — заявил Смолов после матча второго тура Российской премьер-лиги с ЦСКА (2:1).

Согласно заявлениям различных источников, «Локомотив» намерен избавиться от ряда футболистов, в числе которых Гжегож Крыховяк, Фёдор Смолов, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Пабло и Дмитрий Живоглядов.

Ранее сообщалось, что гол Смолова помог «Локомотиву» обыграть ЦСКА.

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