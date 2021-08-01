Глава Global Athlete недоволен участием российских спортсменов на Олимпиаде в Токио

Глава Global Athlete Роб Келер, бывший генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA), выразил недовольство от участия российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио.

«Я могу понять разочарование спортсменов. Реальность такова, что Россия продолжает издеваться над антидопинговой системой и судебными властями, обеспечивающими её соблюдение», — цитирует Келера Daily Express со ссылкой на The Telegraph.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх не под своим флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны. На Играх в Токио россияне представляют сборную Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее глава USADA призвал обнародовать результаты тестов на допинг спортсменов из России.