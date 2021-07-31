Алексей Березуцкий: пропустили два необязательных гола от «Локомотива»

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Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение от столичного «Локомотива» (1:2) в матче второго тура Российской премьер-лиги.
Алексей Березуцкий: пропустили два необязательных гола от «Локомотива»
  • © РИА Новости

«Не самая лучшая игра. Но второй тайм достаточно позитивен. Пропустили два необязательных гола — со стандарта и совершенно необязательно. В конце не использовали моменты, но это футбол. Выход Дзагоева со скамейки — не тактическое решение. Исключительно зависит от Алана, его здоровья. Его появление всегда преображает ЦСКА», — сказал Березуцкий после матча.

Ранее Николич заявил, что его подопечные заслужили победу над ЦСКА.

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