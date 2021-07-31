Николич: мои ребята заслужили победу над ЦСКА

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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями от волевой победы над столичным ЦСКА (2:1) в матче второго тура Российской премьер-лиги.
Николич: мои ребята заслужили победу над ЦСКА
  • © РИА Новости

«Поздравляю «Локомотив». Люблю эту команду, они хорошие парни и качественные игроки. У нас есть команда, атмосфера. Не знаю, где мы закончим сезон, но будем биться до последнего момента. Такой характер. Я бы не сказал, что в матче с ЦСКА мы провели два разных тайма. До 70-й минуты мы полностью контролировали все сегменты игры, а потом у ЦСКА пошли замены — Дзагоев, Влашич, Эджуке. В конце ЦСКА был лучшим на поле, но сейчас это уже неважно. Ребята молодцы, удержали три очка. Я благодарен болельщикам, рад был видеть их на трибунах. У нас есть команда, мы вместе, доволен этим. Очень хотелось, чтобы у команды получилось. Ребята заслужили», — сказал Николич после матча.

Ранее Жемалетдинов был назван лучшим игроком матча ЦСКА — «Локомотив».

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