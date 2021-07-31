Французская саблистка Берде обвинила россиянок в обмане

Французская фехтовальщица Сесилия Берде высказалась о финальном поединке командного турнира саблисток против сборной России на Олимпийских играх в Токио.

«Россиянки были сильнее в тактических перерывах. Как только мы начинали восстанавливать контроль, им удавалось внести изменения, и всё начиналось заново. Они обманщицы! Нам надо добиться прогресса в этом: как только ты делаешь два-три укола, то сразу говоришь: «Извините, что-то попало мне в глаз». И вот у тебя есть две минуты. Я знала, что Никитина так сделает! У них такая культура. Как только они делают два укола, говорят: «Простите, у меня оружие сломано». Я не расстроилась, поскольку Никитина была очень сильна, это позволило им выиграть золото. Но я чувствовала, что она паникует, у неё были такие чёрные глаза, это нечто», — цитирует Берде Lequipe.

Сборная России в составе Софьи Великой, Софии Поздняковой и Ольги Никитиной выиграла золотые медали Олимпийских игр, обыграв француженок со счётом 45:41.

Ранее Путин поздравил российских саблисток с победой в командном турнире Олимпиады в Токио.