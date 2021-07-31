Французская саблистка Берде обвинила россиянок в обмане

Короткая ссылка
Французская фехтовальщица Сесилия Берде высказалась о финальном поединке командного турнира саблисток против сборной России на Олимпийских играх в Токио.
Французская саблистка Берде обвинила россиянок в обмане
  • Reuters

«Россиянки были сильнее в тактических перерывах. Как только мы начинали восстанавливать контроль, им удавалось внести изменения, и всё начиналось заново. Они обманщицы! Нам надо добиться прогресса в этом: как только ты делаешь два-три укола, то сразу говоришь: «Извините, что-то попало мне в глаз». И вот у тебя есть две минуты. Я знала, что Никитина так сделает! У них такая культура. Как только они делают два укола, говорят: «Простите, у меня оружие сломано». Я не расстроилась, поскольку Никитина была очень сильна, это позволило им выиграть золото. Но я чувствовала, что она паникует, у неё были такие чёрные глаза, это нечто», — цитирует Берде Lequipe

Сборная России в составе Софьи Великой, Софии Поздняковой и Ольги Никитиной выиграла золотые медали Олимпийских игр, обыграв француженок со счётом 45:41. 

Ранее Путин поздравил российских саблисток с победой в командном турнире Олимпиады в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить