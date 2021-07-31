Мамедов: сборная России по фехтованию успешно провела Олимпийские игры

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Главный тренер сборной России прокомментировал победу в финале командного турнира по фехтованию на саблях на летних Олимпийских играх в Токио.
Мамедов: сборная России по фехтованию успешно провела Олимпийские игры
  • Reuters

«Сборная России по фехтованию успешно провела Олимпийские игры. За день до конца мы обеспечили первое место в общем зачёте вторую Олимпиаду подряд. На Играх в Токио Россия подтвердила, что является лидером мирового фехтования», — цитирует Мамедова РИА Новости.

В финале командного турнира сборная России в составе Софьи Великой, Софии Поздняковой, Ольги Никитиной и Светланы Шевелевой одержала победу над национальной командой Франции с общим счётом 45:41.

Ранее сообщалось, что Мамедов рассказал о плохом самочувствии Великой в финале командных соревнований на ОИ.

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