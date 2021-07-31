Французские дзюдоисты выиграли золото ОИ в командном турнире

Сборная Франции одержала победу над национальной командой Японии в финале командного турнира по дзюдо на летних Олимпийских играх в Токио.

Reuters

Французские дзюдоисты победили японцев со счётом 4:1. Таким образом, французы завоевали золотые медали Олимпийских игр. Ранее сообщалось, что российские дзюдоисты уступили в матче за бронзу ОИ в командном турнире.