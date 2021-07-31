Французские дзюдоисты выиграли золото ОИ в командном турнире
Сборная Франции одержала победу над национальной командой Японии в финале командного турнира по дзюдо на летних Олимпийских играх в Токио.
- Reuters
Французские дзюдоисты победили японцев со счётом 4:1.
Таким образом, французы завоевали золотые медали Олимпийских игр.
Ранее сообщалось, что российские дзюдоисты уступили в матче за бронзу ОИ в командном турнире.
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