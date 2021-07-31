Российские дзюдоисты уступили в матче за бронзу ОИ в командном турнире

Сборная России по дзюдо потерпела поражение от национальной команды Израиля в финале командного турнира на летних Олимпийских играх в Токио.

Российские дзюдоисты уступили израильтянам со счётом 4:1.

Таким образом, израильские дзюдоисты завоевали бронзовые медали Олимпийских игр.

За сборную России выступали Дарья Межецкая (весовая категория до 57 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Александра Бабинцева (свыше 70 кг), Муса Могушков (до 73 кг), Михаил Игольников (до 90 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 90 кг).

Ранее сообщалось, что российские дзюдоисты уступили в полуфинале и сразятся за бронзу ОИ в командном турнире.