Российские дзюдоисты уступили в матче за бронзу ОИ в командном турнире
- Reuters
Российские дзюдоисты уступили израильтянам со счётом 4:1.
Таким образом, израильские дзюдоисты завоевали бронзовые медали Олимпийских игр.
За сборную России выступали Дарья Межецкая (весовая категория до 57 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Александра Бабинцева (свыше 70 кг), Муса Могушков (до 73 кг), Михаил Игольников (до 90 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 90 кг).
Ранее сообщалось, что российские дзюдоисты уступили в полуфинале и сразятся за бронзу ОИ в командном турнире.